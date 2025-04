Oasport.it - Quante posizioni guadagna Mattia Bellucci nel ranking ATP: si accende la sfida con Darderi a Marrakech

prosegue con grande personalità la propria avventura al torneo ATP 250 di, dove si è qualificato ai quarti di finale. Dopo aver regolato il russo Pavel Kotov al debutto sulla terra rossa della località marocchina, il tennista italiano ha sconfitto il francese Pierre-Hugues Herbert con il punteggio di 6-2, 7-5 e tornerà in campo domani per fronteggiare il vincente del confronto tra l’olandese Tallon Griekspoor (testa di serie numero 1 del tabellone) e lo spagnolo Pablo Carreno-Busta.Il 23enne sta pian piano rialzando la testa, dopo che al Masters 1000 di Miami aveva perso all’esordio contro Tseng e al Masters 1000 di Indian Wells era uscito nelle qualificazioni contro il Watanuki. L’azzurro aveva incominciato la settimana da numero 71 del mondo, ma grazie alle due affermazioni in Africa è riuscito a issarsi fino al 65mo posto virtuale delATPP con 885 punti (sarebbe il suo best).