Bergamonews.it - Ets per data center a prova di futuro

Leggi su Bergamonews.it

Villa d’Almè. Ets Spa la società accreditata Ida (ItalianAssociation) leader nei servizi di ingegneria e nelle soluzioni tecniche per la progettazione e l’implementazione delle infrastrutture per, è intervenuta mercoledì 2 aprile, all’Allianz Mico Convention Centre di Milano, con Enex Technologies alla tavola rotonda dal titolo “Soluzioni Pioniere per l’Efficienza e l’Affidabilità deidi”.Al centro della riflessione dei massimi esperti del settore l’evoluzione del design dei, l’efficienza energetica, la conformità alle normative e le tecnologie di raffreddamento sostenibili. La sessione, moderata da Luca Marini, Direttore Marcom e Esg di Enex Technologies, ha visto la partecipazione del Direttore Generale di Ets Spa Gianpietro Locatelli e di Giambattista Micheli, Progettista di Sistemi Tecnologici & Ege di Ets Spa, intervenuti insieme a Mirko Simoni, Sales Manager Enex Technologies con Giuseppe Pilone, Product Manager di Enex Tecnhologies, sull’importanza del Building Information Modeling (Bim) per ottimizzare il processo di progettazione, migliorando la gestione dei flussi informativi e la coordinazione tra le diverse fasi del progetto.