Ars Genius per Fondazione Ami Prato sinergia pasquale all' insegna della solidarietà

, 3 aprile 2025 - In vista dell'arrivo del periodola scuola paritaria bilingue Arsscende in campo per la. L'istituto di via delle Fonti ha infatti deciso di allestire un duplice banchino solidale per sostenere la vendita delle uova di Pasqua e delle colombe da parteAmi. Per il quattordicesimo anno consecutivo, infatti, la Pasticceria Peruzzi ha realizzato le uova solidali per sostenere la raccolta fondi di Ami, e quest'anno si sono aggiunte anche le colombe pasqualiPasticceria Ciolini. Due prodotti artigianali realizzati da due storiche realtà del nostro territorio. Il primo banchino negli spazi di Ars, aperto a tutte le famiglie degli studentiscuola bilingue, si è già tenuto questa settimana. Un secondo appuntamento con la vendita di uova pasquali e colombe è fissato per martedì 15 aprile.