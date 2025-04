Dayitalianews.com - Tragedia a Zogno, si scontra con la moto contro un camion in manovra: morto 34enne

, in provincia di Bergamo, oggi, 3 aprile. Unnella tarda mattinata per un incidente stradale; il giovane che guidava unasi èto con unche stava facendoper entrare nel piazzale di un’azienda.Unnella tarda mattinata di oggi, giovedì, 3 aprile, in seguito a un incidente stradale a(in provincia di Bergamo). Secondo le prime informazioni e una prima ricostruzione, il giovane stava viaggiando su unaquando si è schiantatounche stava facendo. Il mezzo è stato sbalzato fino all’ingresso di un’azienda della zona, mentre ilè finito sull’asfalto a diversi metri di distanza. All’arrivo dei soccorritori, era già deceduto.L’incidente è avvenuto intorno alle 12,30 in una frazione di