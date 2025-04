Lettera43.it - Met Gala 2025: a che ora inizia e dove vederlo in streaming

Tutto pronto per il Met. Il 5 maggio, come di consueto primo lunedì del mese, New York sarà teatro di uno degli eventi di moda e spettacolo più attesi al mondo. Celebrità della musica, del cinema, dello sport, dei social e dello showbiz in generale si daranno infatti appuntamento presso il Metropolitan Museum of Art per l’inaugurazione della mostra annuale del Costume Institute,sfoggeranno i loro migliori look. L’evento inizierà alle 18 locali, ossia quando in Italia sarà scoccata ormai la mezzanotte del giorno successivo, con i primi arrivi sul red carpet. Proseguirà poi durante la notte con le sfilate di tutte le star, una cena formale e l’after party. Anche dal nostro Paese si potrà seguire tutto live sul sito ufficiale di Vogue oltre che sulle piattaforme social e sul canale YouTube della rivista.