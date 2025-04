Lapresse.it - Garlasco, i legali della famiglia di Chiara Poggi: “In corso tentativi di sovvertire verità”

Secondo idi, uccisa a(Pavia) il 13 agosto 2007, quelle incon le nuove indaginiprocura di Pavia – che hanno portato all’iscrizione nel registro degli indagati di Andrea Sempio per il delitto – sono “iniziative” volte a “la sentenza di condanna” di Alberto Stasi, che è stata “raggiunta” con “assoluta certezza” e “oltre ogni ragionevole dubbio”. Gli avvocati Gian Luigi Tizzoni e Francesco Compagna,del padre e del fratello di, Giuseppe e Marco, oltre chemadre Rita Breda, lo hanno scritto in una memoria depositata al gip pavese Daniela Garlaschelli in vista dell’incidente probatorio chiesto dai pm per confrontare il dna di Sempio con quello sui frammenti delle unghieragazza.I: “Dna già analizzato 27 volte”La “generica evocazione di una compatibilità” non del “profilo” ma di “uno dei profili” genetici trovati e già “oggetto” di “27 analisi effettuate” non “modifica in alcun modo il quadro probatorio”, scrivono gli avvocati ricordando come già nel 2017 il gip di Pavia, archiviando la prima inchiesta su Sempio, abbia stabilito la “impossibilità” di una “qualsiasi identificazione dotata di valore scientifico” di quel materiale biologico.