Alla scoperta delle orchidee selvatiche a San Giorgio Jonico e Grottaglie

Tarantini Time QuotidianoProsegue il progetto “Ambiente Gravina” dell’associazione Grott’Art diche propone “Le Cave”, due escursioni per scoprire il meraviglioso mondo, ovvero quelle specie che, con i loro colori affascinanti e forme uniche, crescono spontaneamente in natura.Con Francesco Chetta, esperta Guida Ambientale Escursionistica AIGAE, sono due gli appuntamenti in altrettanti paradisi naturalistici del nostro territorio, scrigni di straordinaria biodiversità: alle ore 16.00 di sabato 5 aprile nelle Tagghiate di San, e alle 10.00 di domenica 6 aprile nella Cave di Fantiano di; l’iniziativa si avvale del patrocinio del Comune di San Giorgoe del Gal Magna Grecia e della collaborazione di “Impronte escursioni naturalistiche”, media partner è Ora Quadra oraquadra.