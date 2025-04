Formiche.net - Cosa lega le tariffe alle navi. La rotta di Trump

Leggi su Formiche.net

Il presidente degli Stati Uniti, Donald, sta spingendo per una rinascita radicale dell’industria navale americana,ndo la politica industrialeambizioni militari globali, in particolare nelle regioni dell’Indo-Pacifico e dell’Artico. Lo sta facendo al punto che anche durante il suo discorso sulledel 2 aprile 2025 al Rose Garden, il “Liberation Day”,ha dichiarato: “Resusciteremo l’industria della costruzione navale americana, inclusa quella commerciale e militare”, promettendo di contrastare il dominio cinese e rafforzare la produzione interna.La strategia, pilastro centrale del secondo mandato del repubblicano, mira a ridurre la dipendenza dcostruite all’estero, soprattutto dalla Cina, che supera gli Stati Uniti di 232 volte in capacità di costruzione navale.