Europa.today.it - Selvaggia Lucarelli: "Mio figlio mi ha detto di non voler più studiare. Per me è stato un grande dolore"

Leggi su Europa.today.it

Non solo la scelta di sposare il suo storico fidanzato Lorenzo Biagiarelli, ma anche la sua passione per i gatti, il successo della sua newletter, il suo ruolo da giurata di Ballando con le stelle:ha toccato vari temi nello show Hot Ones Italia, il programma condotto da.