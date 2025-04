Unlimitednews.it - Ricavi del Gruppo FS al +12%, Donnarumma “Un 2024 solido”

ROMA (ITALPRESS) – Il Cda di Ferrovie dello Stato Italiane ha approvato la relazione finanziaria annuale al 31 dicembredelFS, che da quest’anno contiene anche la rendicontazione consolidata di sostenibilità. Ioperativi aumentano a 16,5 miliardi, con un incremento complessivo di 1,7 miliardi () rispetto al 2023. L’Ebitda si incrementa di 14 milioni, pari a +1% rispetto al 31 dicembre 2023 per effetto, principalmente, della variazione del perimetro di consolidamento.L’Ebit si attesta a 343 milioni con una crescita di +1,5% rispetto al 2023. La perdita netta si attesta a 208 milioni (rispetto all’utile di 100 milioni del 2023) per il peggioramento del saldo della gestione finanziaria riconducibile a fenomeni non ricorrenti legati a variazioni di perimetro di consolidamento e a maggiori oneri finanziari a servizio del debito.