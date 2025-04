Panorama.it - Il vincitore della categoria canto di Amici sarà al Radio Zeta Future Hits Live 2025

Iltorna con la sua quarta edizione il prossimo 1° giugnoal Centrale del Foro Italico di Roma, un evento che rappresenta un punto di riferimento per la musica dal vivo in Italia. Quest’anno, il festival si prepara a stupire ancora una volta con una line-up straordinaria e una conduzione tutta al femminile, che include Paola Di Benedetto e Giulia Laura Abbiati.Dopo il successo delle edizioni precedenti,è ormai un appuntamento irrinunciabile per i giovani, con un programma che unisce performance dal vivo e momenti di grande spettacolo. I biglietti per l’evento sono disponibili su Ticketone.Ildi “” alUn grande momento dell’edizionel’esibizione deldi