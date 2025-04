Mistermovie.it - Mister Movie | Il prossimo film di James Bond è ufficialmente in lavorazione!

Leggi su Mistermovie.it

Il futuro diè finalmente chiaro. Dopo una lunga attesa seguita all'ultima missione di Daniel Craig in No Time to Die, il 26°del franchise èin fase di sviluppo sotto gli Amazon MGM Studios.Novità dal nuovodi, sequel o Remake?Questo annuncio arriva dopo anni di speculazioni e voci su un possibile cambiamento nella gestione del franchise, ma finalmente i fan possono tirare un sospiro di sollievo. L'annuncio è stato fatto durante il CinemaCon di quest'anno, dove Amazon MGM ha rivelato che il nuovo capitolo della saga di 007 è in pieno svolgimento.Un nuovo capitolo per un'icona del cinemaNel corso della presentazione, Courtenay Valenti, responsabile di, streaming e cinema di Amazon MGM, ha spiegato che il team è impegnato a mantenere viva l’eredità del personaggio di, pur cercando di offrire una nuova visione fresca e coinvolgente.