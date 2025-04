Vanityfair.it - Obesità, Italia prima al mondo ad approvare una legge che la riconosce come malattia

Leggi su Vanityfair.it

Pronto per l'approvazione alla Camera un decreto di, in 6 articoli, che prevede l'inserimento di accertamenti e terapie nei Livelli essenziali di assistenza coperti dal SSN per una condizione che colpisce il 10% della popolazione. Ma anche una spinta su stili di vita e sensibilizzazione