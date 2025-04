Lanazione.it - Aprile in musica con Il Contrappunto, si comincia con Giovanni Andrea Zanon

Empoli, 32025 – Un mese dida non perdere quello con l’associazione Il. Tre gli appuntamenti in agenda che vedono l’associazione empolese collaborare con importanti realtà. Sidomenica 6alle ore 16.30, il Palazzo delle Esposizioni di Empoli ospiterà l’Orchestra da Camera Fiorentina e il violinista. Un vero talento tanto da essere stato ammesso al conservatorio C. Pollini di Padova nel 2002, all’età di quattro anni, divenendo il più giovane ammesso nella storia delle istituzionili statali italiane. Nel corso della sua carriera ha collaborato con importanti direttori d’orchestra tra i quali Fabio Luisi, Pinchas Zukerman, Theodore Guschlbauer, Donato Renzetti, Marco Armiliato,Battistoni, Omer Meir Wellber e Jader Bignamini.