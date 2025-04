Spazionapoli.it - Napoli, nuovo centro sportivo? Spuntano le cifre!

Leggi su Spazionapoli.it

leper la costruzione del, ma non solo: i dettagli.Arrivano i quotidiani aggiornamenti circa ildel. La trattativa tra Aurelio De Laurentiis e le istituzioni prosegue spedita, con alcune zone messe nel mirino dal patron azzurro. Nelle ultime ore sarebbe emersa la zona di Qualiano come particolarmente favorevole alla costruzione delazzurro.È Il Mattino a fare il punto della situazione, rivelando leper la costruzione, che ilpotrebbe trovare nella qualificazione alla prossima Champions League.“Ovviamente, nelle valutazioni che vanno fatte, iltiene in conto anche l’investimento per il– è iniziata la trattativa per dei terreni a Quallano – che costerà tra i 45 e I 55 milioni di euro.