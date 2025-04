Ilgiorno.it - Ilaria Ghisalberti, chi è la campionessa italiana di Gigante: sci, carriera, infortuni e passioni

Bergamo, 3 aprile 2025 –è la2025 di: la 24enne del Centro Sportivo Carabinieri ha vinto la sfida tricolore proposta sulla pista Mediolanum della Ski Area Lusia, in Val di Fassa (Trentino) con il tempo complessivo di 2'17"74; uscita nella seconda manche dopo essere stata al comando a metà gara Federica Brignone (Carabinieri), vincitrice della Coppa del Mondo generale e di specialità. Per lei purtroppo una brutta caduta: è stata trasportata in elicottero all'ospedale e le sono state riscontrate la frattura del piatto tibiale e del perone della gamba sinistra. Sarà operata a Milano e rischia sei mesi di inattività. Seconda dopo la prima manche,ha conquistato il primo titolo italiano assoluto della, condito dal miglior tempo nella frazione decisiva.