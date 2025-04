Amadeus ci riprova. A maggio il talent serale sul Nove con Elio, Rosa Chemical e Serena Brancale

Leggi su Open.online

Interpretare il proprio idolo per una sera, su un palco, in tv. Per qualcuno un sogno che si realizzerà grazie a Like a Star, il nuovotargatocondotto daper otto serate in prime time a partire da. I concorrenti protagonisti dello show saranno 18, solo uno si porterà a casa il montepremi di 50mila euro. Ognuno di loro avrà a disposizione un team di professionisti per riuscire a mettersi nei panni del proprio artista preferito per quello che riguarda il canto, il look e anche la presenza sul palco. Una giuria di tutto rispetto ad attenderli dall’altra parte:. «Il loroo – spiega– non è solo quello di saper cantare, ma quello di interpretare il loro idolo. Hanno una vita normale, la musica li accompagna da sempre e sognano di diventare, per una sera, “come una stella”.