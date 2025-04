Anteprima24.it - San Pio, Mastella: “Per il Pronto Soccorso ho proposto di coinvolgere i volontari”

Tempo di lettura: < 1 minuto“All’ospedale San Pio si è svolta una manifestazione istituzionale importante: reparti cruciali, come l’Otorinolaringoiatria, la Pneumologia, l’Oculistica, la Chirurgia maxillo-facciale e l’Audiologia sono ora all’avanguardia con mezzi di ultima generazione. Complimenti al presidente De Luca e alla manager Morgante: si realizzano cose serie e concrete e il San Pio si conferma presidio strategico anche in funzione della istituzione della Facoltà di medicina delle aree interne, qui a Benevento”, lo scrive in una nota il sindaco Clemente.“Sono consapevole, per il rapporto diretto che ho con i cittadini, che sulpersiste qualche difficoltà. Ma senza voli pindarici, occorrono proposte concrete. Al presidente De Luca e alla manager Morgante ho detto di creare le condizioni per impiegare, al, idelle tante, lodevoli associazioni socio-sanitarie che operano nel Sannio.