Brindisireport.it - Eolico offshore, bozza interministeriale: Taranto polo e Brindisi supporto

Leggi su Brindisireport.it

- Se Augusta (in provincia di Siracusa) esaranno i due poli italiani dell', ovvero dove verranno costruite le piattaforme galleggianti per le turbine, Civitavecchia (in provincia di Roma) eospiteranno le attività di. È quanto previsto dalla.