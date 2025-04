Superguidatv.it - Splendida Cornice con Geppi Cucciari, ospiti e anticipazioni della puntata di giovedì 3 aprile 2025

torna con una nuovadi““, il people show trasmesso in prima serata su Rai3. Ecco tutte lee gliprotagonisti dell’appuntamento di stasera,di staseraStasera,, dalle ore 21.20 va in onda una nuovadi ““, il programma di Rai Cultura condotto dache mescola satira, cultura, attualità e intrattenimento. Tantissimi glie i protagonisti che si avvicenderanno nelladi stasera. A cominciare da Roberto Bolle, l’etoile e ballerino di fama internazionale che il 29torna in prima serata su Rai1 con “Viva la danza”. E ancora in studio anche Dargen D’Amico che, dopo il grandissimo successo di “Dove si balla”, torna con il nuovissimo singolo “Nullatenente”.