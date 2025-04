Ilcampoonline.it - Misteri e intrighi nelle acetaie: a Modena si premiano i racconti dedicati all’oro nero

L’Aceto Balsamico Tradizionale di, prezioso elisir custodito nei sottotetti delle famiglie emiliane, diventa protagonista di storie noir e gialli d’autore. Oltre 80 autori hanno partecipato al concorso letterario “L’Ultima goccia:balsamici”, e 31sono stati selezionati per l’antologia finale, con scrittori provenienti da tutta Italia e persino da Mumbai, India.L’iniziativa, organizzata dall’Associazione Esperti Degustatori – Aceto Balsamico Tradizionale diD.O.P. (AED) in collaborazione con GialloFestival, Edizioni del Loggione e Damster edizioni, ha riscosso grande successo, coinvolgendo narratori accomunati dalla passione per il genere giallo e dall’interesse per l’oromodenese.L’aceto balsamico tra mistero e letteraturaI partecipanti hanno presentatoinediti di genere giallo, ambientati nel mondo dell’Aceto Balsamico e intrecciati con la tradizione familiare.