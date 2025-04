Lettera43.it - Cei, salta il testo su donne, coppie gay e trasparenza: assemblea generale rinviata

L’della Conferenza episcopale italiana non si terrà più a maggio, ma «in via del tutto eccezionale» è stata posticipata a novembre. Non è un unicum, ma quasi: lo slittamento si era verificato solo in occasione della morte di Giovanni Paolo II e due durante la pandemia di Covid. In questo caso la decisione è arrivata dopo che il documento suomosessuali eeconomica non è stato votato al termine dellasinodale.Matteo Zuppi, presidente della Cei (Getty Images).Il documento finale verrà riformulato e votato il 25 ottobreAlla fine della Secondasinodale è stato deciso di riformulare il documento finale e di votarlo il 25 ottobre. Ilandrà poi all’Cei, che si terrà a novembre. «Ci è sembrato necessario viste le difficoltà emerse avere un tempo sufficiente di sedimentazione delche unisca la necessità di arrivare a decisioni.