Romadailynews.it - Traffico Roma del 03-04-2025 ore 16:30

Leggi su Romadailynews.it

infomobilità un servizio a cura di luce verde e diservizi per la mobilità incidente con forti disagi alsu via di Torrevecchia altezza via Cesare Lombroso altro incidente su via del Mare difficoltà di transito nei pressi di via Monte del finocchio alla fiera dida oggi è fino al 6 aprile la 34esima edizione di Romics il Festival Internazionale del fumetto animazione cinema e games per l'affluenza di partecipanti possibili rallentamenti sulla sullaFiumicino per raggiungere il polo fieristico è stato potenziato il trasporto ferroviario con 10 treni regionali in più rispetto a regolare il servizio nelle giornate di sabato 5 e domenica 6 aprile chiusa viale Tirreno per lavori tra Piazza Capri e via monginevra in direzione di viale Ionio inevitabili i rallentamenti e code le ore di maggioranche su Corso Sempione e Piazzale Jonio lavori notturni alla galleria Principe Amedeo Savoia Aosta chiusa tra le 22 di questa sera e 5 di domani nelle direzioni https://storage.