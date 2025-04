Ilfattoquotidiano.it - A proposito dei ‘palestinesi contro Hamas’ e dell’uso che fa l’Occidente della loro narrazione

Il Sudan ha vissuto uno dei conflitti più devastanti degli ultimi decenni, con la crisi umanitaria peggiore al mondo. La riconquista di Khartoum da parte dell’esercito ha segnato finalmente un punto di svolta in una guerra brutale che ha causato centinaia di migliaia di vittime e milioni di sfollati. Eppure, nei media occidentali, questo evento epocale è passato quasi inosservato, oscurato dalle proteste interne a Gaza – manifestazioni reali e legittime, certo, ma che hanno assunto rilievo solo perché funzionali a una precisapolitica.Qualche centinaio di manifestanti, secondo quanto riportato da Al Jazeera, ovvero meno dello 0,01%popolazioneStriscia, ha ricevuto più spazio mediatico di una svolta storica in un Paese enorme come il Sudan. Questo non è neutrale, non è casuale, e non è informazione: è selezione ideologica, guidata da interessi geopolitici precisi.