Ternitoday.it - Terni, firmato il protocollo antirapina: “Valido strumento per gli esercenti in caso di reato”

Sottoscritto oggi in prefettura dal prefetto, Antonietta Orlando, dal presidente di Confcommercio, Stefano Lupi, e dal presidente di Conf, Sergio Giardinieri, il ‘d’intesa per la legalità e la sicurezza in materia di video-allarme’ con l’obiettivo di.