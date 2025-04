Lettera43.it - Gli effetti dei dazi di Trump, crolla la borsa: tonfo per Wall Street

Giornata nera peril giorno dopo l’annuncio deidecisi dall’amministrazione, con i principali indici azionari in forte ribasso. Il Dow Jones èto del 3,72 per cento attestandosi a 40.652,03 punti, il Nasdaq è sceso del 5,05 per cento a 16.713,74 punti e lo S&P 500 è arretrato del 4,08 per cento a 5.439,65 punti. Anche il mercato del petrolio ga subito un duro colpo: le quotazioni a New York hanno perso il 6,74 per cento, scendendo a 66,88 dollari al barile.LEGGI ANCHE: Le conseguenze deiiani su Borse ed equilibri globali: «L’intervento è finito, il paziente è sopravvissuto e sta guarendo»Nonostante il tracollo dei mercati, la Casa Bianca ha predicato fiducia: «Adiciamo: fidatevi di Donald», ha dichiarato Karoline Leavitt, portavoce della Casa Bianca, in un’intervista alla Cnn.