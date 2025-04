Formiche.net - I dazi Usa indeboliscono tutto l’Occidente. Parla Tosi (Ppe)

“Questa è una guerra commerciale che rischia di indeboliree di isolare gli Stati Uniti: non ci saranno vincitori, perderanno tutti se Donald Trump non tornerà su queste posizioni”. Ilmentare europeo di Forza Italia-Ppe, Flaviosulle colonne di Formiche.net a poche ore dall’annuncio deida parte dell’inquilino della Casa Bianca.Quale sarà la risposta delle istituzioni comunitarie a questo decreto che impone il 20% di tassazione sui prodotti europei?Adesso la Commissione dovrà trattare con l’amministrazione statunitense per capire quale potrà essere un punto di caduta. I contraccolpi sulle economie di entrambi i Paesi, qualora la situazione dovesse rimanere come quella indicata nel decreto firmato da Trump, sarebbero devastanti. Peraltro c’è un altro aspetto che va tenuto in considerazione.