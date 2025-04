Oasport.it - LIVE Darderi-Gaston, ATP Marrakech 2025 in DIRETTA: terzo set nel match precedente

Leggi su Oasport.it

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.42 Carreno Busta vince il secondo set 6-3 e forza l’incontro ale decisivo parziale.15.56 Griekspoor conquista il primo set al tie-break per 7 punti ad 1 in 61 minuti di gioco.14.40 È terminato il primo incontro di giornata sul centrale dell’ATP 250 di: Mattia Bellucci ha battuto Pierre-Hugues Herbert 6-2, 7-5. A breve inizierà la sfida tra Tallon Griekspoor e Pablo Carreno Busta che precede.14.38 Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e bentornati allatestuale dell’incontro tra Lucianoed Hugo.Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti allatestuale dell’incontro tra Lucianoed Hugo, partita valevole per gli ottavi di finale dell’ATP 250 di