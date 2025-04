Arezzonotizie.it - A San Zeno parte il monitoraggio delle acque sotterranee

La Regione Toscana, in collaborazione con Arpat, ha avviato una campagna didella qualitàdell’area di San. Per far questo sono coinvolti i proprietari di pozzi privati della zona che riceveranno comunicazione nei prossimi giorni dalla Regione stessa.