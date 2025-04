Ilrestodelcarlino.it - Il Festival dell’Architettura che guarda al futuro

Dal 5 al 13 aprile torna a Reggio Emilia e in molte città italiane Rigenera - PIANO B, ilche esplora il ruolo della progettazione in un mondo in continua evoluzione. L’edizione di quest’anno parte da un dato di fatto: l’emergenza non è più un’eccezione, ma una realtà quotidiana in diversi aspetti e dinamiche. Per questo ilha scelto di affrontare l’architettura in modo diverso più aperto, flessibile e vicino alle persone e ai loro bisogni. Si parte con il convegno inaugurale, dove autorevoli voci del settore come Andrea Rinaldi, direttore scientifico del, Riccardo Panattoni, filosofo dell’Università di Verona, Elena Granata, docente di Urbanistica al Politecnico di Milano, e Filippo Pagliani, founding partner dello studio Park Associati, discuteranno di questo tema.