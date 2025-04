Mistermovie.it - Mister Movie | Dragon Trainer 2, Data di Uscita del Sequel remake live-action

Con l'imminente debutto diin versioneprevisto per il 2025, Universal Pictures ha svelato un'importante novità: l'di undi2, che arriverà nei cinema due anni dopo il primo film della saga. La pellicola, che si posiziona come uno dei titoli più attesi della stagione cinematografica estiva del 2025, si preannuncia come un grande successo, con il ritorno del co-regista dell'originale, Dean DeBlois.Un cast stellare per ildi2,didelIl film vedrà il ritorno di alcuni volti noti e l'introduzione di nuovi talenti. Mason Thames, celebre per il suo ruolo in The Black Phone, interpreterà Hiccup, mentre Nico Parker, già protagonista in Dumbo, prenderà le vesti di Astrid. Il tanto amato Gerard Butler riprenderà il suo ruolo di Stoick, personaggio che aveva già interpretato nei film animati.