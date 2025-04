Gqitalia.it - Val Kilmer nei panni di Iceman ha dimostrato di essere davvero il migliore tra i migliori

Val, l'iconico, sorseggia il suo drink in un locale affollato di Fightertown USA, ignorando la donna che lo vuole trascinare via prima che qualcun altro catturi la sua attenzione. Con gli occhiali da aviatore a specchio e il sorriso enigmatico,incarna perfettamente il carisma del personaggio. La sua straordinaria consapevolezza scenica e la capacità di modulare il proprio corpo e il suo celebre sorriso come strumenti di pura presenza, lo hanno reso un’icona destinata a lasciare il segno. E infatti, negli anni successivi, ha ridefinito lo stile con i baffi a manubrio, ha indossato abiti eccentrici, e ha dato vita a personaggi leggendari quali Jim Morrison, John Holmes ed Elvis Presley. Negli anni a venire uscirà con attrici, top model e pop star. I capi degli studi gli daranno milioni di dollari per qualche ora del suo tempo, i registi sopporteranno le sue eccentricità, i co-protagonisti faranno lo stesso, e noi, il pubblico, accetteremo tutto perché lo sappiamo: Tom Cruise lo sa.