Sololaroma.it - Tre giorni a Roma-Juventus: domani alle 13 la conferenza stampa di Ranieri

Leggi su Sololaroma.it

Quattordici risultati utili dopo la sconfitta di Como e sette vittorie vittorie consecutive. Questo è lo score da top d’Europa con cui lasi presenta al match contro la, che potrebbero indirizzare il destino dei giallorossi in vista di un possibile posto in Champions League. Dopo tutte le difficoltà incontrate nella prima parte di stagione, grazie allo straordinario lavoro dii capitolini sono tornati in corsa per la quarta posizione.Quattro sono i punti di distacco dal Bologna, che con i tanti scontri diretti che ci saranno nelle ultime giornate di campionato non rappresentano un distacco incolmabile. Bisognerà però continuare sulla scia degli ultimi mesi e conquistare tre punti contro unache dopo il cambio in panchina è tornata a vincere. Proprio in vista del posticipo serale di domenica allo Stadio Olimpico,parlerà, venerdì 4 aprile,ore 13, in, che si terrà come abitudine al Centro Sportivo Fulvio Bernardini di Trigoria.