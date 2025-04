Lanazione.it - Dazi sul vino, Gallo Nero e Chianti: “Rafforzare la nostra presenza in nuovi mercati, anche in Sud America”

, 3 aprile 2025 – Pesa come un macigno quel 20% in più deisul, che arrivano al 35%, imposti ieri sera ai vini dell’Unione europea dal presidente Usa Donald Trump.che preoccupano i produttorigiani. Secondo Giovanni Manetti, presidente del ConsorzioClassico che negli Usa esporta il 36% delle bottiglie: «Siamo certamente preoccupati delle ripercussioni che il 20% dipotrà avere sui nostri vini e adesso confidiamo nella diplomazia italiana ed europea affinché questa scelta dell'amministrazione Trump sia rivista quanto prima. Adesso noi produttori dovremo lavorare per condividere questo gravoso impegno economico con il trade statunitense che riteniamo sia altrettanto colpito da questa imposizione tariffaria. Lavoreremo insieme convinti che il consumatoreno che da sempre ama e consuma ilClassico resterà fedele ai vini di qualità, al, al nostro territorio che si rispecchia in ognibottiglia».