GTA 5 è in arrivo su Xbox Game e PC Game Pass ad Aprile 2025

GTA 5, uno dei titoli più celebri e venduti di sempre, farà il suo ritorno sue, per la prima volta, su PCtra pochi giorni, precisamente nella giornata del 15. Questa inclusione rappresenta un’opportunità imperdibile per i nuovi giocatori e per coloro che desiderano rivivere le avventure a Los Santos.?La disponibilità suCloud Gaming permette di giocare a Grand Theft Auto 5 in streaming su dispositivi compatibili, offrendo flessibilità e accessibilità senza la necessità di hardware potente. Inoltre Microsoft ha rivelato che la versione Enhanced per PC include le ultime funzionalità, come i veicoli speciali di Hao, offrendo un’esperienza di gioco arricchita.?Per quanto riguarda il multiplayer di GTA Online, è fondamentale che tutti i giocatori utilizzino la stessa edizione del gioco per poter giocare insieme.