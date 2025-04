Anteprima24.it - San Bartolomeo in Galdo, Agostinelli: “Lavori sulla Fortorina: la strada è quella giusta”

Tempo di lettura: 2 minuti“Come già annunciatoci dal Vice Ministro Cirielli, che ringrazio per il suo quotidiano impegno e la sua attenzione nei nostri confronti, oggi ANAS ha consegnato idi un ulteriore stralcio della variante di San Marco dei Cavoti, in continuità aidi completamento della”. È quanto si legge in una nota di Carmine, esponente sannita di Fratelli d’Italia, sindaco di Sanine Consigliere Provinciale.“Ringrazio l’ing. Montesano – scrive – non solo per l’invito rivoltomi ma anche e soprattutto per il lavoro finalizzato al completamento dell’opera. Il progetto relativo al 2° lotto “di Completamento dallo svincolo di S. Marco dei Cavoti a S.in” – variante all’abitato di SBiG e SBiG innesto SS17, è in fase di VIA presso il Ministero dell’Ambiente.