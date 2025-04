Dailymilan.it - Riccardo Gentile, il commento sul Derby in Coppa Italia a Sky Sport

e l’analisi del match tra Milan e Inter.Il primo atto della semifinale ditra Milan e Inter si è concluso in parità con il risultato di 1-1. Dopo un primo tempo privo di grandi emozioni, le reti sono arrivate nella ripresa: Tammy Abraham ha portato in vantaggio i rossoneri, ma poco dopo Hakan Calhanoglu ha ristabilito l’equilibrio, lasciando aperto ogni discorso in vista del match di ritorno.Entrambe le squadre hanno mostrato grande compattezza e intensità, ma senza riuscire a prevalere sull’avversario. Il Milan ha dimostrato ancora una volta di poter tenere testa all’Inter nei, come sottolineato dal giornalista e telecronistanegli studi di Sky.Ildisulla semifinale è stato una lode al Milan e ai rossoneri.