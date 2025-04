Cultweb.it - Grave infortunio per Federica Brignone, frattura scomposta di tibia e perone: cosa vuol dire?

Leggi su Cultweb.it

Durante la seconda manche dello slalom gigante ai Campionati Italiani Assoluti in Val di Fassa,è caduta rovinosamente riportando unalla gamba sinistra. Dopo i primi soccorsi in pista, la sciatrice è stata trasportata in ospedale, dove gli esami radiografici hanno evidenziato unapluriframmentaria del piattole e della testa del. Si tratta di unparticolarmente serio che richiederà un intervento chirurgico per ripristinare la corretta struttura ossea e favorire una guarigione ottimale.Ma dove si trovano? La gamba è composta da due ossa lunghe. La, situata nella parte anteriore e mediale della gamba, è l’osso principale che sostiene il peso corporeo. Il, posizionato lateralmente alla, è più sottile e ha un ruolo di supporto nella stabilità della caviglia.