Svolta Folorunsho arriva l’offerta che può cambiare tutto | che affare per il Napoli!

(Di venerdì 30 agosto 2024) Novità in arrivo anche per Michael, il centrocampista ha ricevuto un’altra offerta e potrebbe essere quella giusta per la cessione. Illavora a Castel Volturno per provare a dare continuità al successo ottenuto contro il Bologna per 3-0, con Antonio Conte che tiene sulla corda la sua squadra. Servirà quindi un’altra bella prestazione contro il Parma domani sera al Maradona, affrontando una delle sorprese di questa prima parte di campionato. Il mister potrebbere a questa sfida con qualche nuovo acquisto derivante dal mercato. Il d.s. Giovanni Manna è infatti attivissimo in tal senso, provando a regalare un paio di nuovi innesti in questo ultimo giorno di calciomercato. Al tempo stesso bisogna fare attenzione ai movimenti in uscita del. Vicino alla cessione c’è anche Michael, centrocampista che è finito fuori dai piani tecnici di Antonio Conte.