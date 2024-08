Quanto vale oggi giocare la Champions League 

Leggi tutta la notizia su ilfoglio

(Di venerdì 30 agosto 2024) Girone unico, 36 squadre partecipanti, un sorteggio tutto nuovo e grandi sfide sin dalle primissime giornate. Con l’evento di Monte Carlo ha preso vita la prima edizione della nuovaLeague. Una competizione rivoluzionata nel format, ma anche sul fronte economico, dato che l’Uefa distribuirà 2,5 miliardi alle squadre partecipanti, contro i 2 miliardi della passata stagione. Tra i club che potranno godere di queste risorse ci sono anche quelli italiani: Inter, Milan, Juventus, Atalanta e Bologna. Per la sola partecipazione al torneo, il Bologna incasserà poco meno di 30 milioni, cifra che si alza a 40 milioni nel caso del Milan e a quasi 45 milioni per l’Atalanta. Ai vertici – tra i club di Serie A – si trovano Inter e Juve, che partiranno dai 50 milioni a salire. Per arrivare a queste cifre vanno sommate diverse voci di ricavi, anche queste in parte riviste dalla Uefa.