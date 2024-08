Medicine malati per carenza farmaci

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di venerdì 30 agosto 2024) In Italia oltre tremila molecole sono introvabili ina, nonostante risultino indispensabili per certe patologie. Così si è costretti a rivolgersi all’estero, ma (in modo paradossale) non troppo lontano: Stato del Vaticano per esempio, o Svizzera, o San Marino. Dove il giro d’affari non conosce crisi.carenti. Indisponibili. Ritirati. Genericamente mancanti. Attualmente nel nostro Paese sono oltre tremila le molecole che, al 20 agosto secondo l’Agenzia italiana del farmaco (Aifa), non arrivano nellee creando una valanga di disagi, e spesso producendo una caccia al tesoro che va ad arricchire società estere che, complice l’aumento esponenziale delle molecole introvabili, moltiplicano i loro bilanci.