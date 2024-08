Louis Vuitton Cup Luna Rossa-American Magic possibile scontro diretto per il primato Forfait di New Zealand

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di venerdì 30 agosto 2024) LaCup 2024 è già entrata nel vivo dopo una prima giornata ricca di sorprese, in cui la notizia più clamorosa è arrivata in serata (al termine delle regate) con l’incidente durante le operazioni di alaggio che ha danneggiato la barca di Emirates Team New. I Kiwi, in seguito a questo episodio, hanno annunciato che non prenderanno parte ai match race di oggi in attesa di capire quanto tempo ci vorrà per completare la riparazione dello scafo. Il Defender avrebbe dovuto fronteggiare Ineos Britannia e Orient Express Racing Team, di conseguenza il programma odierno nelle acque di Barcellona verrà dimezzato. Una dinamica che comunque non incide sulla classifica della fase a gironi della Challenger Selection Series, perché i punti raccolti contro i neozelandesi (in questo caso da Gran Bretagna e Francia) non vengono presi in considerazione.