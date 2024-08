The Gallows – L’esecuzione | la spiegazione del finale del film horror

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024) The: ladeldelQuello del falso documentario è un sottogenere particolarmente popolare all’interno del cinema. Questo permette infatti di conferire alla storia raccontata l’idea che ciò che si vede si avvenuto realmente, che sia un documento veritiero intorno a determinati eventi. E quando ad essere realistico è l’orrore, questo fa naturalmente ancor più paura. Titoli come ESP² – Fenomeni paranormali, La stirpe del male o l’iconico The Blair Witch Project sono esempi perfetti di tale filone. Un altro titolo piuttosto apprezzato è The. Diretto da Travis Cluff e Chris Lofing, ilè stato prodotto dalla Blumhouse Productions, distintasi negli anni concome Paranormal Activity, La notte del giudizio e Scappa – Get Out.