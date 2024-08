Deadpool & Wolverine | i Marvel Studios rivelano un nuovo video sui VFX del film

Leggi tutta la notizia su cinefilos

(Di giovedì 29 agosto 2024): iunsui VFX delha unVFX che mostra come Cassandra Nova abbia messo le mani sotto la pelle dei nostri eroi. Questoè pieno di momenti selvaggi e l’inquietante villain non fa eccezione. Ihanno mostrato come il terrore telepatico di Emma Corrin ha preso vita sullo schermo. Il supervisore dei VFX di, Swen Gillberg, ha illustrato ai fan la capacità di Nova di entrare fisicamente nella psiche dei suoi avversari. Si tratta di un lavoro molto complesso basato sulle origini del personaggio dei fumetti. Il regista Shawn Levy aveva un paio di elementi del personaggio che voleva fossero inseriti nel