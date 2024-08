Cosenza penalizzato! Stangata per i calabresi | come cambia la classifica di Serie B

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 agosto 2024) Neanche il tempo di concludere la terza giornata diB, turno infrasettimanale terminato ieri sera, che già dalla giornata successiva ladiB subisce un forte scossone. Arriva una penalizzazione di 4 punti per ilche vede scalare a 0 il bottino raccolto in queste prime 3 gare.ultimi in. “Nell’ambito di due diversi procedimenti, il Tribunale Federale Nazionale, presieduto da Carlo Sica, ha sanzionato ilB) con 4 punti di penalizzazione inda scontare nella corrente stagione sportiva e 10.000 euro di ammenda. Il TFN ha inoltre sanzionato con 18 mesi complessivi di inibizione Roberta Anania, all’epoca dei fatti legale rappresentante pro tempore del club. La società era stata deferita dalla Procura Federale per violazioni di natura amministrativa segnalate dalla COVISOC“, si legge nel comunicato FIGC.