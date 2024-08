Ciclismo amatoriale Torna domenica il Giro del Muraglione

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 29 agosto 2024) La 45ª edizione deldelpartirà1° settembre dal Parco urbano. Saranno circa 400 i partecipanti che prenderanno il via alle 8, in un raduno ciclistico rivolto alle categorie amatoriali e aperto agli atleti disabili, con la possibilità di iscriversi fino a pochi minuti dal via. La manifestazione è organizzata dal gruppo cicloturisti Avis, che nel 2025 compirà 50 anni di vita e che proporrà tre percorsi alternativi dell’entroterra forlivese. Ogni tracciato sarà distinto da un colore che richiama la donazione del sangue, la cui promozione rappresenta la finalità primaria dell’evento.