Winona Ryder apre la Mostra del Cinema di Venezia 2024 con Beetlejuice Beetlejuice Segnando il definitivo ritorno a Hollywood

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Prima la tv. Poi il. Adesso possiamo dirlo ufficialmente: bentornata. Una delle attrici simbolo delAnni 90 è di nuovo al centro della scena. Meritatamente. Ci ha messo più di 20 anniLaura Horowitz, questo il suo vero nome, a riprendersi la carriera e l’immagine. Finita nel tritacarne nel 2001 – e per fortuna non c’erano ancora i social! – per la storia di furto di vestiti in un grande magazzino di Beverly Hills. Lei, che con i suoi personaggi ha caratterizzato gran parte delgiovane di quel decennio, deve il suoa Stranger Things. E, in una di quelle risate del destino, a, il sequel del film che aveva lanciato la sua carriera.