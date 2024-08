Osio Sotto maltratta la famiglia e poi minaccia la moglie che si vuole separare | arrestato

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Avrebbeto la sua, poi, quando lasi era decisa a separarsi, l’avrebbe pedinata eta. Sono queste le accuse che hanno portato all’arresto di uomo di 43 anni di, in provincia di Bergamo. I carabinieri lo hanno trasferito nel carcere di Bergamo in attesa dell’udienza davanti al giudice. Da maggio il quarantatreenne eraposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla donna con braccialetto elettronico, su disposizione del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Como. Ma ha infranto il divieto e ora dovrà rispondere di atti persecutori ementi in