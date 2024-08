Locatelli a Parigi per le Paralimpiadi Azzurri straordinari

Leggi tutta la notizia su unlimitednews

(Di mercoledì 28 agosto 2024)(ITALPRESS) – “Mi aspetto un grande impegno e qualche medaglia dai nostri atleti, che sono sicura che daranno il massimo, sono. Li ho incontrati anche durante il mio viaggio, credo che siamo veramente un Team Italia fortissimo e mi aspetto davvero un grande successo”. Lo ha detto il ministro per le Disabilità, Alessandra, a margine del passaggio della torcia paralimpica all’Unesco. “Bisogna sempre stare attenti con gli auguri, ma l’emozione nell’incontrarci è reciproca. I ragazzi sono molto concentrati ed emozionati perchè vogliono dare il massimo per il nostro Paese. Io mi occupo anche della dimensione sociale e in Italia stiamo portando avanti una grande riforma, che parte anche dallo sport. Dal mio punto di vista bisogna valorizzare i talenti e le competenze di ogni persona, le potenzialità e non i limiti.