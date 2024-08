Il ritorno e l’abbandono di Ruth | gli extraidraulici e il nuovo equilibrio familiare

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di mercoledì 28 agosto 2024) Ildegli, l’IA dei dati era stata arricchita con elementi di cultura e intelligenza, per cui sapeva che glierano esseri alti poco più di 120 cm (come un blocco di concime perfettamente incastrato in una concimaia). Dotati di tre potenti mani e braccia, con la terza mano che spuntava dall’addome, avevano in passato costruito le Piramidi, trasportando loro stessi quei massi enormi e realizzando strane costruzioni come Stonehenge e altre strutture simili. Abitavano in un pianeta della sesta galassia a destra del buco semaforico. Il giorno del, sbarcarono in quel deserto tranquillo dietro le mura ciclopiche ottagonali di Castelsecco. La loro astronave era un ovo trasparente che, grazie a un liquido ancestrale, permetteva loro di attraversare miliardi di anni e di recuperarli nei loro viaggi spaziali.